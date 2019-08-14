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Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже

Политика » Выборы print

Рейтинг парламентских партий падает. 49% населения не хотят голосовать за представленный набор системных партий. Что это означает?

Как свидетельствует опрос "Левада-Центра", рейтинг правящей "Единой России" снизился по сравнению с 2017 годом, но при этом не выросла популярность других парламентских партий. Рейтинг "Единой России" упал с 39 до 28%, а рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются стабильными — 11 и 10%.

Согласно данным опроса, если бы парламентские выборы состоялись сейчас, то только 51% россиян готовы были бы проголосовать за одну из нынешних парламентских партий. Среди них "Единая Россия" набрала бы 44% голосов (в 2017 году 58%), КПРФ — 17%, ЛДПР — 16%. "Коммунистов России", "Справедливую Россию" готовы поддержать по 4% опрошенных, по 2% поддержки — имают "Яблоко" и Партию пенсионеров за справедливость.

То есть, 49% избирателей вообще не видят своих представителей во власти.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), Константин Костин, не видит в ситуации кризиса политического представительства, потому что в опросе учтен рейтинг только парламентских партий, а помимо них "есть другие альтернативы, и люди склонны им больше доверять". Так, по опросу ВЦИОМ, число граждан, которые готовы проголосовать за новые партии, достигает 10%, отметил политолог для "Правды.Ру".

По его словам, если сопоставлять данные соцопросов с результатами выборов губернаторов, в Заксобрание, в городские ассамблеи, то можно пока говорить лишь о "наличии неких негативных тенденций" для "Единой России".

Потерю электората партией власти Константин Костин объясняет тем, что уходят люди,"которые не имеют четких партийных пристрастий, а определяются в том, кого они будут поддерживать — ситуативно, исходя из актуальной социальной, политической, информационной повестки".

Часть этого ситуативного электората традиционно присоединяется к победителю, другая — к его самой сильной альтернативе, а "15-20% неопределившихся всегда голосуют примерно так же, как и те, кто заранее за пару месяцев уверенно заявляют о своем выборе", резюмировал политолог.

По мнению президента Фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Бориса Надеждина, "российская политическая система переживает тяжелый кризис". Он связан с двумя обстоятельствами. Первая — это пенсионная реформа и прочие истории, которые сильно опустили рейтинг "Единой России" и "Путина, кстати, тоже". Вторая — "это митинги в Москве, с крайне жесткими действиями полиции".

По мнению политолога, последствием этих событий, "является запрос на новые политические силы". "Более-менее продвинутые избиратели прекрасно понимают, что все существующие партии, включая КПРФ, ЛДПР, практически играют на одну сторону. Они как бы критикуют начальство, но, в целом, они все лояльные, все в этой системе, что сеет запрос на новые антисистемные политические силы, что мы хорошо видели в Москве", — отметил Борис Надеждин.

"Люди ждут новыых лидеров. Рано или поздно они появятся. Яшин, Галямин, Гудков — вот они", — сделал вывод Борис Надеждин для "Правды.Ру".

Как сообщала "Правда.Ру" некоторые единороссы стали задумываться о создании новой патриотической партии. Причиной этого стало очевидное падение рейтинга партии "Единая Россия" в связи с принятием пенсионной реформы.

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Темы единая россия рейтинг партий парламентские выборы
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