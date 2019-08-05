На несогласованных митингах в Москве провалились майданные сценарии США

В преддверии Единого дня голосования по всей стране царит спокойствие. Но только не в Москве. Бытует мнение, что за последние 30 лет ни одни выборы в Мосгордуму не сопровождались таким количеством скандалов, как текущие.

Настоящую бучу подняли экс-кандидаты из так называемых команд Алексея Навального и Дмитрия Гудкова. Их ставленники получили отказ в регистрации от МГИКа из-за массовых нарушений, допущенных в рамках подписной кампании. Чего там только не было — и фальсификации, и подписи покойников, и подкупы. Однако "несистемщиков" такое положение дел не устроило, и с середины июня они не прекращают свои попытки оказать давление на избирательные комиссии, чуть ли ни ежедневно призывая своих сторонников на незаконные акции. У них лишь одно требование — чтобы избирком закрыл глаза на все махинации и зарегистрировал каждого кандидата.

Прошло уже порядка трех недель с момента первого несогласованного митинга, а численность и популярность повестки протестных акций все ниже. Так, на последнем митинге было всего около 1500 человек.

Как видно, жителей столицы не слишком сильно волнуют проблемы либералов. Примечательно другое — почувствовав, что дело "пахнет жареным" они сменили вектор своих требований и теперь вышли с регионального уровня на федеральный, призывая всю Россию "встать на дыбы". По мнению многих экспертов, такое поведение уже наблюдалось ранее на Украине в 2013 году.

И ведь действительно изначально протестующие в Киеве требовали продолжения евроинтеграции. Однако спустя лишь месяц они совершенно позабыли свои стартовые позиции и уже хотели отставки всего аппарата президента, роспуска Рады. Со временем механизмы Майдана тщательно изучили и выделили три основных катализатора переворота — лидеры, СМИ, иностранные политики.

Лидерами украинских протестов стали Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко. Именно эта троица потребовала отставки премьера Азарова и президента Януковича. При этом фонд Яценюка "Открытая Украина" уже давно спонсировался одноименным фондом Джорджа Сороса "Открытое общество". Кстати, "открытые" организации есть во многих странах, в том числе и в России. Сам Сорос никогда не отрицал свою причастность к событиям 2013 года и даже получил орден Свободы из рук президента Порошенко в 2017 году.

Касательно информационной поддержки ключевую роль сыграл телеканал "Громадьске ТВ", формально работавший на донаты сочувствующих. По своей схеме он очень напоминает российский "Дождь". Фактически, украинский телеканал получал немалые дотации от США и Европы — более миллиарда гривен. Американский "Фонд поддержки демократии" открыто выделял средства на эти цели. В отчёте за 2015 год, фонд указал сумму в 14 млн долларов, пожертвованную украинским НКО. Кроме тогоЮ "Агентство США по международному развитию" также вливало средства в некоммерческие организации.

В уже расшатанную Украину наконец вмешались и западные политики. Они требовали законного президента Януковича не наказывать протестующих, невзирая на их нарушения и массовые беспорядки. Американские и европейские политики и дипломаты открыто посещали лидеров Майдана, давая им рекомендации и обсуждая дальнейшую стратегию.

В России западные политтехнологи пытаются применить уже зарекомендовавший себя метод Майдана. Они сделали ставку на проверенных людей, таких как Алексей Навальный, которые ещё в 2010 году прошёл спецподготовку в Йеле, где обучают "мировых лидеров". Летом 2018 года появилась информация, что один из руководителей т. н. ФБК Леонид Волков также пройдет аналогичную программу.

Кроме того, как и в Украине, за информационную поддержку отвечают ряд СМИ, получающих щедрую поддержку от американских фондов. Всего в отчёте "Национального фонда поддержки демократии" за 2014 год значилось 96 российских НКО, например, "ГОЛОС", "Мемориал" и другие. Кроме того, активное участие принимают и западные СМИ, имеющие местную аудиторию — ВВС, Deutsche Welle и т. д.

Что касается открытого вмешательства западных политиков — до этого пока не дошло. Все понимают, что лидер либерального фронта Алексей Навальный сейчас не представляет совершенно никакой силы. Массовости, которая была в Киеве и не пахнет. Однако официальные представители США и Европы все-таки пытаются поддерживать слабые попытки Навального расшатать ситуацию. Так, совсем недавно, представительница посольства США в Москве Андреа Калан решила напомнить россиянам о нормах Конституции.

Только Калан не уточнила, что нормы проведения массовых мероприятий регламентируются не одной лишь конституцией. В тех же США необходимо согласовывать митинги, при том ещё более заблаговременно, чем в России. Да и во многих европейских странах действуют аналогичные законы. Однако дипломат об этом "позабыла".

Как видно, прослеживается совершенно очевидная схожесть ситуаций на Майдане и в Москве. Вот только условия были разные, отсюда полярные результаты.

Можно выделить три основные причины провала "российского Майдана". Во-первых, власти не поддались давлению проамериканских агентов и не пошли на какие-то значительные уступки. Во-вторых, Навальный или Гудков никак не тянут на роль "народных освободителей" — у них запятнанная репутация, многие люди за пределами Москвы их даже не знают. В-третьих, жители России не готовы к глобальным переменам, наученные горьким опытом украинских соседей, поэтому оппозиционные идеи не находят широкого отклика среди граждан.

Вполне очевидно, что такая ситуация не устраивает США и Европу. В будущем они предпримут новую попытку организовать беспорядки, надеясь, что они перерастут в революцию.