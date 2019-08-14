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Источник Правда.Ру

Назвавшего себя беспартийным политика удалили с сайта "Единой России"

Политика » Власть print

С официального сайта партии "Единая Россия" исчезла биография временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Произошло это аккурат после того, как в ходе дебатов с другими кандидатами на пост губернатора культурной столицы России Беглов назвал себя беспартийным.

Отметим, что первой на инцидент с удалением его профиля с официального сайта "Единой России" обратила внимание "Новая газета".

Если сейчас попробовать зайти на страницу с биографией Александра Беглова, пишут авторы материала, появляется "Ошибка 404".

До удаления профиля Беглов упоминался на сайте "Единой России" как член высшего совета партии и бывший глава ее отделения в Санкт-Петербурге. В поисковиках — Google и "Яндекс" — сохранились копии его профиля, поясняет "Новая газета".

Напомним, что вчера, 13 августа, Александр Беглов в ходе дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга назвался себя "единственным хозяйственником среди политиков".

Также Беглов обратил внимание присутствующих на то, что является якобы беспартийным.

Примечательно, что кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга отрекся от политических партий сразу после того, как его оппоненты согласились с тем, что выстроенную "Единой Россией" систему управления пора менять.

На официальном сайте МИД РФ, напомним, Барак Обама упоминался как действующий президент Соединенных Штатов Америки уже после того, как главой страны стал Дональд Трамп.

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Темы выборы власть петербург губернатор единая россия санкт-петербург
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