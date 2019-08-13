Миронов: ЕР от выборов уклоняется, но во власти хочет остаться

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что отказ членов "Единой России" выдвигаться на выборы от своей партии уничтожает ответственность власти перед народом.

По его словам, которые приводит сайт СР, второй год единороссы идут на выборы самовыдвиженцами, и это попытка уйти от ответа за свои решения и не дать избирателям оценить их.

Политик отметил, что партия власти "прячет уши", поддерживая самовыдвиженцев. "От выборов партия уклоняется, но во власти хочет остаться. Это обман избирателей", - сказал он.

По мнению Миронова, надо законодательно установить норму о том, чтобы не менее 50% мест в заксобраниях регионов распределялось в зависимости от поддержки партийных списков, а Госдуму формировать полностью только по ним.

В противном случае наша страна скатится в политический и идеологический хаос, заключил парламентарий.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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