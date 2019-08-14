Зюганов заявил о системном кризисе в России

Геннадий Зюганов заявил, что Россия переживает системный кризис.

Сегодня он сказал представителям СМИ, что стране нужно выбирать вариант созидания и мирного вывода из тяжелого, системного кризиса, который только усугубляется.

Единственным решением исправления ситуации лидер КПРФ назвал честные выборы. А губительных путей, по его словам, два. Первый - продолжить курс "Единой России", но "такими темпами мы рухнем", отметил политик. Второй - это вариант 90-х годов, но тогда уничтожили десятки тысяч предприятий, разрушили богатейшую страну, подчеркнул он.

Напомним, ранее Зюганов уже заявлял о системном кризисе. Он говорил, что направил в адрес органов госвласти обращение, в котором обозначил меры для выхода из него.

Среди них, в частности, формирование бюджета развития, введение эффективной налоговой системы, борьба с бедностью, технологическим отставанием и вымиранием населения.

Источник фото: Правда.ру

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