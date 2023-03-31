Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Сладков: украинские боевики начали "пачками" сдаваться в плен
Daily Express: Россия за год лишила Запад трёх важных союзников
Финансовый аналитик о причинах ослабления рубля: Растущий дефицит бюджета России
RV: российский танк группировки "О" на полном ходу захватил опорный пункт ВС Украины под Кременной
The Defence Post: "Первый сын" Уганды обещает направить войска на защиту Москвы
МК: экс-офицер армии США Крапивник призвал готовиться к большой войне с НАТО
Певица Анна Седокова выпустила новый альбом: "Сердце в бинтах"
Банковские счета россиян на сумму более 100 тысяч евро начали блокировать на Кипре
РЕН ТВ: фигуриста Романа Костомарова могут транспортировать в Германию для протезирования и восстановления

Ветеринар Михеева: неубранные собачьи фекалии опасны для людей и экологии

1:01
Зоосфера

Неубранные фекалии домашних животных, которые остаются на открытых участках почвы, негативно влияют на экологию и здоровье людей, заявила ветеринар Ольга Михеева.

Ветеринар Михеева: неубранные собачьи фекалии опасны для людей и экологии

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, фекалии собак очень долго разлагаются, загрязняя придомовые территории. Их большая концентрация способна "сжигать" растения, уточнила специалист. Она добавила, что из-за неубранных фекалий почва становится средой для размножения вредных микроорганизмов.

"В собачьих фекалиях довольно часто можно обнаружить сальмонеллу", — отметила Михеева.

По её словам, грунтовые воды нередко подхватывают бактериальную флору, заражая водоёмы. Это создаёт угрозу для распространения опасных инфекционных заболеваний среди населения, подчеркнула ветеринар.

Ранее врач Татьяна Сергеева предупредила о риске заразиться бешенством или пневмонией от домашних питомцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Человек и собака: кто в доме хозяин?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков

Бойцы ВС РФ нанесли урон группировке ВСУ.

РВ: бойцы новосибирского спецназа ВС РФ устроили "Судный день" для военных ВСУ
РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Сбежавший "азовец"* притворялся мирным строителем, помогая бойцам ВС РФ
Над Белгородом раздались девять мощных взрывов
Ультиматум по задачам СВО на Украине: Москва планомерно додавит Запад
Ультиматум по задачам СВО на Украине: Москва планомерно додавит Запад
Последние материалы
Финансовый аналитик о причинах ослабления рубля: Растущий дефицит бюджета России
RV: российский танк группировки "О" на полном ходу захватил опорный пункт ВС Украины под Кременной
The Defence Post: "Первый сын" Уганды обещает направить войска на защиту Москвы
МК: экс-офицер армии США Крапивник призвал готовиться к большой войне с НАТО
Певица Анна Седокова выпустила новый альбом: "Сердце в бинтах"
Банковские счета россиян на сумму более 100 тысяч евро начали блокировать на Кипре
РЕН ТВ: фигуриста Романа Костомарова могут транспортировать в Германию для протезирования и восстановления
Россияне не доверяют работодателям и всё чаще проверяют их перед устройством на работу
Вассерман: если Венгрия введёт войска на Украину, Россия будет договариваться
Шесть ошибок, которые препятствуют росту бицепса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников