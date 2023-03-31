Ветеринар Михеева: неубранные собачьи фекалии опасны для людей и экологии

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Неубранные фекалии домашних животных, которые остаются на открытых участках почвы, негативно влияют на экологию и здоровье людей, заявила ветеринар Ольга Михеева.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, фекалии собак очень долго разлагаются, загрязняя придомовые территории. Их большая концентрация способна "сжигать" растения, уточнила специалист. Она добавила, что из-за неубранных фекалий почва становится средой для размножения вредных микроорганизмов.

"В собачьих фекалиях довольно часто можно обнаружить сальмонеллу", — отметила Михеева.

По её словам, грунтовые воды нередко подхватывают бактериальную флору, заражая водоёмы. Это создаёт угрозу для распространения опасных инфекционных заболеваний среди населения, подчеркнула ветеринар.

Ранее врач Татьяна Сергеева предупредила о риске заразиться бешенством или пневмонией от домашних питомцев.

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