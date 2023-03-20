Врач: целуя животных, владельцы могут заразиться бешенством или тяжёлой пневмонией

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у владельцев животных есть привычка целовать своих любимцев, они рискуют заразиться от них некоторыми инфекциями. Об этом рассказала врач Татьяна Сергеева.

Самый главный риск в данном случае — это возможность заразиться бешенством, которое может закончиться гибелью и хозяина, и питомца, пишет ФАН.

Если речь идёт о домашней птице, больной орнитозом, питомцу также грозит гибель, а её хозяин может заболеть тяжёлой формой пневмонии. В случае с лептоспирозом, и владелец, и его питомец могут получить тяжелое заболевание почек и печени.

Чтобы себя обезопасить, Сергеева посоветовала приобретать животных в специализированных питомниках или магазинах, которые гарантируют здоровье зверушек.

Также стоит регулярно показывать своего питомца ветеринару, добавила врач.

В завершение эксперт посоветовала не целовать домашних любимцев, не спать с ними в одной постели и всегда мыть руки после совместных игр.

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