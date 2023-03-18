Возьмите взрослую кошку из приюта: ей нужны дом и любящий хозяин

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Приютить милого и пушистого котенка, несомненно, заманчиво, но это часто означает, что в приюте не обращают внимания на взрослых кошек. Это не только плохие новости для самих кошек, но и упущенная возможность для потенциальных владельцев. Хотя котята очаровательны, они требуют дополнительного времени, обучения и терпения.

Взрослые кошки менее требовательны и имеют устоявшийся характер, уровень активности и здоровье. В любящем окружении у взрослой кошки могут сформироваться такие же глубокие связи, как у котенка.

В питомнике или у заводчика можно вывести кошку из вольера и провести с ней время. Спокойная, уверенная в себе и общительная кошка хорошо отреагирует на ваше внимание, расслабившись у вас на коленях, подталкивая к поглаживаниям и мурлыча.

Как только вы заберете своего нового питомца домой, будьте готовы дать ему время, чтобы приспособиться. Кошки плохо реагируют на перемены, поэтому заведите их в небольшое закрытое помещение, оборудованное едой, водой, лотком, игрушками и когтеточкой. Это поможет расслабить вашего нового питомца и восстановить привычки ходить в туалет.

Приюты в российских городах и регионах переполнены бездомными животными. Кого-то выгнали из дома, кого-то оставили из-за переезда, а кто-то родился на улице. В ваших силах спасти чью-то жизнь! Выбор возраста, окраса и пола питомца остается за вами. Информацию о приютах и благотворительных фондах поддержки бездомных животных можно найти в интернете или в ветеринарных клиниках, куда приютских подопечных привозят на осмотр и лечение. Приюты и фонды публикуют в свободном доступе карточки питомцев, ищущих дом. Например, именно такая система поиска на сайте проекта Purina "Друг для Друга". Под описанием приглянувшейся кошки вы найдете контакты куратора, с которым можно договориться о встрече. Советуем выбрать приют ближе к дому, чтобы вам было удобно приехать и пообщаться с питомцем. И, если все сложится, животному не придется долго томиться в переноске. Это лишний стресс.

Если вы думаете о том, чтобы завести домашнее животное, зачем ждать? Вокруг достаточно кошек, которым нужен дом и любящий хозяин. Не забывайте давать взрослым кошкам шанс, и они могут удивить вас своей привязанностью и преданностью.

Кошки в приютах спят и видят, что кто-то придет и заберет их домой. Мы желаем вам поскорее найти питомца, который давно ждет именно вас!

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