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Западное коварство: урок, который Украина не усвоила

2:17
Мир

Политолог Ростислав Ищенко обозначил ключевую проблему украинской политики — отсутствие профессионализма среди её лидеров. По его мнению, эта проблема стала причиной глубокого кризиса, с которым страна столкнулась сегодня.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

"Зеленский, безусловно, не является профессиональным политиком и допускает классическую для Украины ошибку, продолжая доказывать всем, что страна — центр Вселенной", — отметил эксперт.

На протяжении 30 лет в украинском обществе культивировался миф о собственном глобальном значении. Однако, когда страна оказалась в критической ситуации, мир не спешит защищать этот "центр Вселенной".

Украина стала разменной монетой

По словам Ищенко, Запад слышит и понимает заявления Зеленского о неспособности Украины выстоять в одиночку. Однако политика Запада изначально строилась на прагматизме.

"Западу было нужно с помощью Украины начать войну на истощение, и он это сделал. Война на истощение — это прежде всего экономическая война, а не победы на поле боя. Поэтому Запад спокойно смотрит на военные поражения Украины", — объяснил политолог.

Эксперт напомнил, что в марте-апреле 2022 года Украине не позволили заключить мирное соглашение с Россией. Это было бы невыгодно Западу, так как разрушило бы его планы по введению санкций против России и экономическому ослаблению её позиций, сообщает "Военное дело".

Украинский кризис доверия

Ищенко подчеркнул, что одной из главных ошибок украинской политики стало чрезмерное доверие Западу. Сейчас, по словам эксперта, даже Запад начинает понимать, что помощь Украине стала слишком затратной.

Будущее без войны и мира

Ищенко предполагает, что Запад вскоре пересмотрит свои подходы к украинскому вопросу. Особенно вероятна реализация подобной стратегии при администрации Дональда Трампа.

"Войны не будет, потому что Украина больше не сможет её вести, но и мира не будет, так как никто не подпишет соглашения. Санкции останутся, а война на истощение продолжится", — заключил политолог.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Кова́рство — качество человека; лукавство, склонность к хитрым и злым умыслам и поступкам, прикрытым внешней доброжелательностью; поступки, поведение, характеризующиеся такими умыслами.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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