Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Биолог рассказала, какие качества ребёнок может по генетике перенять от родителей.
По мнению исследователей, малыш наследует не только черты лица, цвет глаз, а также характер. Например, передраться могут: цинизм, доброжелательность, экстраверсия, беспокойство, тревожность, неуверенность в себе, а также добросовестность.
"Они могут напрямую быть связаны с наследственностью", — цитирует биолога Екатерину Суркову KP. RU.
Однако характер у ребенка может впоследствии поменяться. Дело в том, что окружающая среда способна сказаться на темпераменте.
Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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