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Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

0:39
Наука

Биолог рассказала, какие качества ребёнок может по генетике перенять от родителей.

Мама с ребенком
Фото: pixabay.com by tabakpolska, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мама с ребенком

По мнению исследователей, малыш наследует не только черты лица, цвет глаз, а также характер. Например, передраться могут: цинизм, доброжелательность, экстраверсия, беспокойство, тревожность, неуверенность в себе, а также добросовестность.

"Они могут напрямую быть связаны с наследственностью", — цитирует биолога Екатерину Суркову KP. RU.

Однако характер у ребенка может впоследствии поменяться. Дело в том, что окружающая среда способна сказаться на темпераменте.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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