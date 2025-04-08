Премьер Грузии назвал, кто якобы продолжает войну на Украине

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Виновник войны на Украине — "глубинное государство". Так считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, именно оно поручило европейским структурам продолжение конфликта. Ранее в этом, по мнению Кобахидзе, участвовали и американцы. Но сейчас война — это зона ответственности Европы, которой управляют извне.

Он добавил, что Украина лишь сотрудничает с европейской бюрократией. Но пользы для народа в этом он не видит.

Грузия, по словам премьера, смогла избежать украинского сценария. Поэтому и ощущает давление. Кобахидзе подчеркнул — Тбилиси будет защищать свои национальные интересы.

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