Дом построен, а дети без доли: опасная ошибка родителей

Вы решили вложить материнский капитал в строительство дома? Отличное решение для улучшения жилищных условий семьи. Но есть важная деталь: если используете маткапитал, обязаны выделить детям доли. Причем сделать это нужно в течение шести месяцев после получения кадастрового паспорта или ввода дома в эксплуатацию. Нарушение срока — повод для прокуратуры подать в суд.
Маткапитал — общесемейное благо. И если он вложен в строительство, дом становится общей собственностью родителей и детей. Обязанность по выделению долей зафиксирована в пункте 15 Правил использования средств маткапитала.
Контролируют исполнение обязательства Пенсионный фонд, органы опеки и прокуратура. Не выделили доли вовремя — получите судебное разбирательство. В отдельных случаях это может быть расценено как необоснованное обогащение.
Формально доли на земельный участок выделять не нужно. Но если хотите в будущем легко распоряжаться землей, — разумно выделить доли на неё в тех же пропорциях, что и на дом.
Решают взрослые — супруги и совершеннолетние дети. Ведь маткапитал обычно покрывает лишь часть стоимости жилья, а основные вложения делают родители. Однако доля, приходящаяся на маткапитал, должна быть распределена на всех членов семьи.
Пример: если маткапитал составил 10% стоимости дома, а в семье трое, каждый получает по 3,3%, округляем до 4%. Доли округляют всегда в большую сторону, дробные значения не допускаются.
Через неделю получите выписки из ЕГРН с распределенными долями. Теперь ребёнок — полноправный собственник и налогоплательщик.
Матери́нский (семе́йный) капита́л - мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
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