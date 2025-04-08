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Дом построен, а дети без доли: опасная ошибка родителей

2:22
Недвижимость

Вы решили вложить материнский капитал в строительство дома? Отличное решение для улучшения жилищных условий семьи. Но есть важная деталь: если используете маткапитал, обязаны выделить детям доли. Причем сделать это нужно в течение шести месяцев после получения кадастрового паспорта или ввода дома в эксплуатацию. Нарушение срока — повод для прокуратуры подать в суд.

Многодетная семья
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Многодетная семья

Почему это обязательно

Маткапитал — общесемейное благо. И если он вложен в строительство, дом становится общей собственностью родителей и детей. Обязанность по выделению долей зафиксирована в пункте 15 Правил использования средств маткапитала.

Контролируют исполнение обязательства Пенсионный фонд, органы опеки и прокуратура. Не выделили доли вовремя — получите судебное разбирательство. В отдельных случаях это может быть расценено как необоснованное обогащение.

А как быть с землей

Формально доли на земельный участок выделять не нужно. Но если хотите в будущем легко распоряжаться землей, — разумно выделить доли на неё в тех же пропорциях, что и на дом.

Кто и как определяет размер долей

Решают взрослые — супруги и совершеннолетние дети. Ведь маткапитал обычно покрывает лишь часть стоимости жилья, а основные вложения делают родители. Однако доля, приходящаяся на маткапитал, должна быть распределена на всех членов семьи.

Пример: если маткапитал составил 10% стоимости дома, а в семье трое, каждый получает по 3,3%, округляем до 4%. Доли округляют всегда в большую сторону, дробные значения не допускаются.

Оформление: пошагово

  • Составьте соглашение.
  • Подпишите документ. Взрослые и дети старше 14 лет подписывают сами. За младших — родители.
  • Нотариальное заверение. Не нужно, если доли выделяются только детям. Обязательно, если доля выделяется также супругу — ведь это раздел совместной собственности.
  • Регистрация в Росреестре.

Через неделю получите выписки из ЕГРН с распределенными долями. Теперь ребёнок — полноправный собственник и налогоплательщик.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л - мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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