Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна

4:50 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Трамп поставил Нетаньяху на место, когда тот попытался отменить торговые пошлины на израильский экспорт в США. Это обнадёживает и по переговорам с Ираном.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Газа будет под контролем Израиля

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели совместную пресс-конференцию в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в присутствии своих советников и министров.

По Газе Трамп подтвердил, что "контроль и владение" сектором со стороны Соединённых Штатов были бы хорошими решениями.

"Наличие такой силы, как Соединённые Штаты, контролирующей и владеющей сектором Газа, было бы хорошим вариантом", — сказал он.

Нетаньяху заявил, что Израиль стремится "дать возможность жителям Газы свободно сделать выбор и отправиться туда, куда они хотят". Несомненно, не США, а Израиль будет брать сектор под постоянный контроль и никакие заложники не помогут выжить ХАМАС. А США будут поддерживать Тель-Авив в Совбезе ООН. Помешать Израилю может только Иран, который спонсирует ХАМАС.

Поэтому главное для Израиля и США — разобраться с Ираном. Давление идёт по линиям его ядерной программы и прокси-сил.

Американцам надо уважительно говорить с Ираном

МАГАТЭ заявило и Трамп подтвердил, что у Ирана нет ядерного оружия.

"Мы оба едины в стремлении, чтобы Иран не получил ядерное оружие, — сказал Нетаньяху, имея в виду себя и Трампа. — Если это можно будет сделать дипломатически в полном объёме, как это было сделано в Ливии, я думаю, это было бы хорошо".

Для Ирана это будет означать разорение и развал страны, если вспомнить, судьбу Ливии и её лидера Муаммара Каддафи. Иран очень чувствителен к ультиматумам, шантажу и попыткам разговаривать с ним свысока, чем США постоянно занимаются. Но, возможно, при переговорах наедине тон американцев изменится, тогда шансы на договорённости есть. Ясно и другое, военный конфликт с Ираном будет самоубийством для США и не принесёт им ничего, кроме гибели тысяч американцев и военного поражения. Это проверено на многих предыдущих конфликтах, ими развязанных.

Трамп сказал, что ведёт прямые переговоры с Тегераном. Переговоры начнутся в Омане в субботу, 12 апреля, но будут непрямыми, подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Что касается других прокси-сил Ирана, кроме ХАМАС, который обречён, то, по данным агентства Reuters, несколько поддерживаемых Тегераном группировок ополченцев в Ираке впервые заявили о готовности сложить оружие. Обсуждалась и борьба с хуситами. Министр обороны США Пит Хегсет сказал на пресс-конференции, что для хуситов это были плохие три недели — и ситуация станет ещё хуже".

Трамп отказал Нетаньяху в отмене тарифов

Трамп ввёл для Израиля тарифы на его экспорт в США в размере 17%. Но он отказался подтвердить, что их отменит.

"Может быть, и нет, — сказал он. — Не забывайте, что мы много помогаем Израилю. Мы даём Израилю 4 млрд долларов в год. Это много".

Это отражает позицию Трампа, что у него нет союзников, а есть интересы. Сохранение Израиля — важнейший интерес для контроля над ресурсами Ближнего Востока, но тарифы вводятся для того, чтобы вернуть в США промышленность и снизить госдолг, и это Израиля не касается.

Нетаньяху, со своей стороны, заявил, что Израиль устранит торговый дефицит с США. Такой расклад обнадёживает, что Трамп и на переговорах с Ираном будет конструктивен.

Во время первого президентского мандата Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года с Ираном, которую подписал бывший президент Барак Обама и несколько мировых держав. В рамках этой сделки Иран согласился на ограничения и инспекции в отношении своего ядерного развития в обмен на освобождение от экономических санкций. Когда Трамп под давлением Израиля (якобы Иран работает над ядерной бомбой) вышел из сделки в 2018 году, США ввели жёсткие санкции.

В этом году лидеры Ирана отклонили предложения Трампа о проведении прямых переговоров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сослался на "нарушение обещаний" США и сказал, что "они должны доказать, что могут выстраивать доверие".

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа. Организация также активна и на Западном берегу реки Иордан. Крупнейшими спонсорами ХАМАС являются Иран и Катар. Так, Иран спонсирует до 70 % деятельности группировки.





Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана. В то же время в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия.

