Венгрия и Словакия готовы наказать Украину и ЕС за позицию по транзиту газа

Венгрия и Словакия близки к наложению вето на продолжение санкционного режима против РФ из-за того, что ЕС не поддержал их в вопросе транзита газа через Украину. Будет ответ и Киеву.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Фицо и Зеленский поругались на саммите ЕС в Брюсселе

Владимир Зеленский 19 ноября ​​на саммите ЕС в Брюсселе подтвердил, что не будет продлевать транзит газа из России через свою территорию после 31 декабря, даже если этот газ будет куплен на границе Украины с РФ. Потому что, по его мнению, "прибыль от продажи этого газа не должна поступать в казну РФ до конца войны". Приглашённый на саммит Зеленский заявил, что "некоторые соседние страны, например, Словакия", говорят ему, что покупка газа из других источников обходится дороже и что они теряют деньги и прибыль.

"Когда словацкий премьер-министр говорит, что Словакия теряет деньги и прибыль, я говорю, что мы теряем человеческие жизни. Мы теряем гораздо больше, чем Словакия", — сказал он.

Премьер Словакии Роберт Фицо, как пишет словацкая Pravda, прокомментировал это в соцсети словами: "Если Зеленский не пропустит наш газ, это может привести к серьёзному конфликту". Фицо не исключил, что подумает об ответных мерах, а это, как известно, поставки Украине электроэнергии и топлива, выработанного из российской нефти.

Евросоюз не поддержал Фицо

Фицо считает, что Украина не имеет право наносить ущерб экономическим и национальным интересам отдельного государства — члена ЕС. Но в ЕС его не поддержали, во вторник, 17 декабря, Еврокомиссия ясно дала понять, что она не поддерживает ни продление контракта, ни какое-либо другое решение, которое позволило бы сохранить импорт российского газа в Словакию и Венгрию.

На этом фоне Роберт Фицо отверг возможность нести более высокие европейские расходы на помощь Украине, если новый президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киеву. Он повторил, что ни один словацкий солдат не будет участвовать в операции ЕС на Украине в случае прекращения огня.

Он также подчеркнул, что Словакия не поддержит пакет санкций, который будет распространяться на атомную энергетику. По словам Фицо, ещё один спор с ЕС касается вступления Украины в НАТО. Премьер утверждает, что Зеленский пообещал ему "высвободить" 500 млн евро из замороженных российских активов, если Словакия изменит свою позицию. "Никогда", — сказал ему Фицо.

Словакия имеет долгосрочный контракт с "Газпромом" и заявляет, что покупка газа в другом месте обойдётся стране на 220 млн евро дороже в виде транзитных сборов и повысит цены на газ в Европе.

Орбан пригрозил развалить режим санкций, что чревато распадом ЕС

Резко отреагировала на позицию ЕС и Венгрия. Bloomberg пишет, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в кулуарах саммита в Брюсселе, что наложит вето на продление санкций ЕС до вступления в должность нового президента США. Санкционный процесс в ЕС выстроен таким образом, что введение ограничений и их ежегодное продление должны согласовать все страны союза. Если хотя бы один участник откажется это делать, то ограничения придётся вводить каждому государству отдельно. Это чревато развалом ЕС.

Встреча в Брюсселе, которая была призвана консолидировать ЕС, сопровождалась демаршами не только Венгрии и Словакии. Президент Франции Эммануэль Макрон пропустил саммит, чтобы оценить ущерб от наводнения в Индийском океане. Премьер Италии Джорджия Мелони уехала раньше из-за гриппа. Канцлер Олаф Шольц присутствовал, но промолчал, то ли озабоченный выборами в Германии, то ли тем, что ему недавно сказал Дональд Трамп в телефонном разговоре

Российско-украинский договор о транзите газа, который позволял Центральной Европе покупать российский газ через Украину, истекает в конце года. По контракту, подписанному в 2019 году, Россия ежегодно поставляла в ЕС миллиарды кубометров газа. После начала СВО удалось сохранить только 42 млрд кубических метров, которые шли в Словакию, Австрию и Венгрию. Они были освобождены от выполнения санкций, так как не имеют доступ к морю, а следовательно, к СПГ.

Уточнения

Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины. 30 декабря 2019 года состоялось подписание 5-летнего договора между «Нафтогазом» и «Газпромом». Договор основан на схеме «качай или плати» с закреплёнными минимальными объёмами прокачки газа — не менее 65 млрд кубометров газа в 2020 году и не менее 40 млрд кубометров ежегодно в последующие четыре года. В 2020 году через Украину в ЕС было транспортировано 55,8 млрд м³ российского газа, что стало самым низким показателем за семь лет.

