Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут

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Хочется, чтобы вареники не разваливались, не липли, не были «резиновыми», а прямо таяли во рту? Тогда стоит узнать один важный секрет — тесто на кипятке. С ним вареники всегда получаются мягкими, эластичными и крепкими — не рвутся при варке и легко лепятся.

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареники

Что понадобится:

500 г просеянной муки

250 мл кипятка или горячего молока

1 яйцо

45 мл растительного масла

6 г соли

Для сладкой начинки можно добавить столовую ложку сахара.

Как готовить:

В миске смешайте просеянную муку, соль и яйцо. Если планируете вареники с вишней, творогом или ягодами — добавьте сахар. Немного перемешайте.

Затем влейте растительное масло и кипяток. Начинайте быстро вымешивать — можно руками или в комбайне. Тесто получится тёплым, нежным и эластичным. Выложите его на стол, накройте крышкой или миской и оставьте «отдохнуть» на 15–20 минут.

После этого тесто станет ещё податливее и не будет липнуть к рукам — вам даже не понадобится подсыпать муку при раскатке. Смело делайте пласты нужной толщины, вырезайте кружочки и лепите вареники.

Дальше — всё просто: начинка по вкусу, слепить, бросить в кипящую воду и варить до готовности. А на выходе — вареники, как у бабушки, только с гарантией, что тесто не порвётся.

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо, бурятскими позами и др. блюдами из фаршированного теста. Аналогичное блюда польской кухни называется перо́ги.

