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Олег Артюков

Foreign Affairs назвала Трампа главной угрозой статусу доллара

3:10
Экономика

Курс Трампа на агрессивное использование экономики США как инструмента давления — в частности, через введение широкомасштабных тарифов — способен подорвать доверие к доллару как к главной мировой резервной валюте. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Foreign Affairs.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

После возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года американская валюта поначалу продемонстрировала рост. Это было связано с его обещаниями бороться с инфляцией, активизировать депортации нелегальных мигрантов и снизить налоги. Однако со временем неопределённость, вызванная его действиями, начала сказываться на экономике: доллар ослаб по отношению к другим основным валютам.

Аналитики отмечают, что последствия экономической политики Трампа уже ощущаются. За первый квартал 2025 года доходность европейских акций превысила доходность американских на 20 процентов — это рекордная разница за последние более чем тридцать лет. Эксперты видят в этом прямое следствие новой экономической стратегии администрации Трампа.

Если президент продолжит выбранный курс, это может привести к долгосрочным негативным последствиям не только для США, но и для мировой экономики в целом. Особенно разрушительным шагом, по мнению авторов статьи, станет введение новых импортных пошлин.

Это нанесет урон репутации США как надежного партнёра на мировой арене и, как следствие, ослабит позиции доллара. Возвращение Трампа к власти, как подчеркивают эксперты, впервые за долгие десятилетия поставило под реальную угрозу статус доллара как резервной валюты.

Утрата долларом этой роли может привести к глобальной экономической нестабильности. Международная система, зависящая от доллара — который сегодня участвует в более чем 80 процентов международных транзакций и составляет около 60 процентов валютных резервов мира, по данным SWIFT — столкнётся с трудностями. Падение доллара не приведёт к промышленному возрождению Америки, как утверждает Трамп, а напротив, станет ударом по самой экономической мощи страны, предупреждают авторы материала.

Статус мировой резервной валюты дает США множество преимуществ: возможность занимать деньги по более низким ставкам, применять санкции с высокой эффективностью, а также пользоваться доверием международных партнёров, уверяют авторы Foreign Affairs. Как у них совмещаются санкции и доверие, впрочем, не совсем понятно.

От протекционистской политики Трампа, как отмечают аналитики, в первую очередь страдают союзники США. Так, пошлины на товары из Японии составили 25 процентов, из стран Европейского союза — 20 процентов. В то же время импорт из России и Белоруссии остался вне рамок новых тарифов. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил это тем, что продукция из этих стран практически не поставляется на американский рынок.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы доллар
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