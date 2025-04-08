Картофель любит соседей: кого посадить рядом для лучшего урожая

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что выращивать картофель — проще простого. Но даже опытные дачники замечают: с каждым годом урожайность снижается, клубни мельчают, а вредителей становится всё больше. Причина чаще всего кроется не в поливе и не в сортах, а в состоянии почвы.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Проблема: земля устала

Грядка, на которой из года в год растёт картофель, истощается. Почва теряет питательные вещества, а вредные микроорганизмы только накапливаются. Решение — простое и давно известное: севооборот. Не выращивайте картошку на одном месте из сезона в сезон. Чередуйте её с другими культурами, чтобы восстановить плодородие.

Решение №1: сидераты вместо химии

Сидераты — зелёные растения, которые не дают урожая, но делают главное — оздоравливают почву. После уборки картофеля (или до посадки весной) засевайте участок:

горчицей

овсом

озимой рожью

лёном

масляничной редькой

Они улучшают структуру почвы, насыщают её полезными веществами, а после срезки становятся отличным натуральным удобрением.

Решение №2: правильные соседи для картошки

Не обязательно выделять картошке отдельное поле. Посадите между рядами бобы, горох или фасоль — эти растения не только экономят место, но и обогащают почву азотом, который так нужен клубням. К тому же, фасоль и горох — отличные отпугиватели вредителей.

Бонус: защита от жуков

Некоторые сидераты, особенно горчица и редька, отпугивают проволочника и колорадского жука. Так что это не просто удобрение, а и натуральный щит для ваших посадок.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

