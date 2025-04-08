Сухой Суперджет с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты — 11 300 метров и скорости 0,78 Маха

Sukhoi Superjet 100 с моторами ПД-8, создающийся в кооперации предприятий Ростеха, на очередном испытательном полёте достиг максимальной высоты — 11 300 м. и скорости 0,78 Маха.

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт Sukhoi Superjet 100

Полёт продолжался более 3 часов.

О чём речь

Суперджет с двигателями ПД-8 — это не просто апгрейд, это попытка освободиться от импортной зависимости и дать российской гражданской авиации новую жизнь с отечественным сердцем.

Что такое ПД-8?

ПД-8 — это турбореактивный двухконтурный двигатель, разработанный на базе "старшего брата" — ПД-14, который ставится на МС-21. Проще говоря -это внук Д-30, правнук НК-8, и по замыслу — будущее российской региональной авиации.

Ключевые фишки

Тяга — около 8 тонн (отсюда и "8" в названии)

Современные материалы и компоновка

Электронная система управления (FADEC)

Более тихий, экономичный и "зелёный", чем предшественники

Разработан ОАО "ОДК" (Объединённая двигателестроительная корпорация).

Зачем Суперджету ПД-8? Разве старые не работали?

Старые — франко-российские SaM146, сделанные в партнёрстве с Safran (Франция).

И тут вот в чём загвоздка:

Всё хорошо — пока партнёрство живо

Санкции. Запчасти. Сервис. До свидания, Европа.

ПД-8 — это "развод с Францией" в сторону полной самостоятельности. Теперь и самолёт, и мотор — сделаны дома. И чинятся — тоже дома.

Что это даёт в реальности?

Снижение зависимости от запчастей с Запада

Создание собственной ремонтной и техбазы

Возможность развивать лизинг, экспорт, устойчивые поставки

Поддержка региональных перевозок в формате "своё к своему на своём".

Сколько таких двигателей и где они сейчас?

На 2024-2025 годы:

Идут испытания и сертификация ПД-8

Первый полёт Суперджета с ПД-8 уже состоялся (осень 2023)

Серийное производство намечено на 2025 год

В планах — 20+ двигателей в год, с постепенным наращиванием.

А дальше что?

Мотор могут использовать не только для Суперджета, но и для:

Бе-200 (амфибия)

как задел для новых региональных лайнеров

как экспортный вариант для дружественных стран.

Как создавали ПД-8: от чертежа до первого взлёта

Сначала — идея, потом проект

Всё началось с понимания: "Хватит зависеть от импортных SaM146, пора делать своё."

В 2020 году началось проектирование. Разработка пошла в режиме "ускоренного импортозамещения". Задача: быстро, надёжно и полностью отечественно.

Главный разработчик — ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация), а кооперация — Пермь, Рыбинск, Москва, Уфа, Самара — вся страна работала.

Чтобы ускорить процесс, использовали цифровое моделирование — весь двигатель собирали в 3D, технологии ПД-14 — часть узлов унифицировали, а также современные материалы — жаропрочные сплавы, титан, композиты.

На ранних стадиях делали:

Тесты компрессоров и турбин на стендах

Прогоны отдельных узлов на вибро- и тепловых режимах

Сотни часов — в цифре и на огневых стендах.

Первые испытания и полёт

Первый полноценный двигатель вышел на стенд в 2020 году. Все огневые испытания — в России, на наших стендах.

Октябрь 2023 — исторический момент: Ил-76 с подвесным ПД-8 впервые поднимается в воздух.

Проверялись:

Поведение на всех режимах

Устойчивость

Реакцию на переходы, сбросы тяги и другие "фокусы".

Полёт — успешный, шум — в пределах, поведение — ровное.

Теперь серийное производство разворачивается на Рыбинском заводе "ОДК-Сатурн".

Вывод

Суперджет с ПД-8 — это шаг к авианезависимости. Он не решит все проблемы, но он звучит, летит и чинится по-русски.

ПД-8 — это не просто двигатель. Это символ того, что прижало — сделали. Быстро, с нуля, своим умом. Он — пока не идеал, но он наш. А это — уже половина успеха.

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Суперджет с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты полета 11 300 метров и скорости 0,78 Маха