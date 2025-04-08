Сухой Суперджет с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты — 11 300 метров и скорости 0,78 Маха

Sukhoi Superjet 100 с моторами ПД-8, создающийся в кооперации предприятий Ростеха, на очередном испытательном полёте достиг максимальной высоты — 11 300 м. и скорости 0,78 Маха.
Полёт продолжался более 3 часов.
Суперджет с двигателями ПД-8 — это не просто апгрейд, это попытка освободиться от импортной зависимости и дать российской гражданской авиации новую жизнь с отечественным сердцем.
ПД-8 — это турбореактивный двухконтурный двигатель, разработанный на базе "старшего брата" — ПД-14, который ставится на МС-21. Проще говоря -это внук Д-30, правнук НК-8, и по замыслу — будущее российской региональной авиации.
Ключевые фишки
Старые — франко-российские SaM146, сделанные в партнёрстве с Safran (Франция).
И тут вот в чём загвоздка:
ПД-8 — это "развод с Францией" в сторону полной самостоятельности. Теперь и самолёт, и мотор — сделаны дома. И чинятся — тоже дома.
На 2024-2025 годы:
Мотор могут использовать не только для Суперджета, но и для:
Всё началось с понимания: "Хватит зависеть от импортных SaM146, пора делать своё."
В 2020 году началось проектирование. Разработка пошла в режиме "ускоренного импортозамещения". Задача: быстро, надёжно и полностью отечественно.
Главный разработчик — ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация), а кооперация — Пермь, Рыбинск, Москва, Уфа, Самара — вся страна работала.
Чтобы ускорить процесс, использовали цифровое моделирование — весь двигатель собирали в 3D, технологии ПД-14 — часть узлов унифицировали, а также современные материалы — жаропрочные сплавы, титан, композиты.
На ранних стадиях делали:
Первый полноценный двигатель вышел на стенд в 2020 году. Все огневые испытания — в России, на наших стендах.
Октябрь 2023 — исторический момент: Ил-76 с подвесным ПД-8 впервые поднимается в воздух.
Проверялись:
Полёт — успешный, шум — в пределах, поведение — ровное.
Теперь серийное производство разворачивается на Рыбинском заводе "ОДК-Сатурн".
Суперджет с ПД-8 — это шаг к авианезависимости. Он не решит все проблемы, но он звучит, летит и чинится по-русски.
ПД-8 — это не просто двигатель. Это символ того, что прижало — сделали. Быстро, с нуля, своим умом. Он — пока не идеал, но он наш. А это — уже половина успеха.
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