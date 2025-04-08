Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илону Маску не понравился новый план Трампа
Экономическая месть Китая: началась самая опасная игра в истории финансовых рынков
Эти поломки проще игнорировать — пока не станет слишком поздно
Полицейский скандал на Занзибаре: как отзыв об отеле обернулся угрозами
Привычка, которая может стоить чужой жизни: когда лучше промолчать
Трамп и Нетаньяху обсудили план против Ирана
Премьер Грузии назвал, кто якобы продолжает войну на Украине
Место, возраст и соседи: что на самом деле мешает клубнике плодоносить
Как в СССР мыли машину из ведра, а натирали — колготками

Взгляд, который не забывают: подводка для глаз, меняющая все о вашем имидже

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, как подводка для глаз может изменить ваш образ? Все мы видели, как знаменитости и модницы используют эту магию в своем макияже, но корни этого тренда уходят гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Подводка kohl, популярная сегодня в центре города, имеет свою древнюю историю. В арабской культуре она использовалась тысячелетиями, а еще в Древнем Египте подводка была не только украшением, но и защитой от палящего солнца. "Я храню свою историю в глубине глаз”, — призналась журналистка и писательница Зара Ханкир в интервью журналу Vogue, говоря о своей книге "Подводка для глаз: история культуры". Это не просто косметический аксессуар, а элемент, который связывает нас с личной идентичностью.

Для многих визажистов подводка waterline стала любимым инструментом, а профессионал Кейси Спикард уверена, что она способна создавать самые разнообразные образы. С помощью подводки можно подчеркнуть контуры глаз, сделав их более выразительными, а ресницы — густыми и объемными.

"Черный или темно-коричневый оттенок подойдет для плотной линии сверху и снизу, чтобы добавить глазам глубины, а остальную часть макияжа можно оставить максимально натуральной. Это создаст эффект безупречной супермодели", — делится визажист.

Но не только темные оттенки заслуживают внимания. Спикард советует также экспериментировать с кремовыми и белыми тонами, чтобы добавить яркости и выразительности. Такой макияж подарит глазам свежий и бодрый вид, подчеркивая их натуральный цвет и текстуру.

Кроме того, подводка может добавить необычную изюминку в ваш стиль. Например, она идеально подходит для создания образа "крутой девчонки" в стиле Кейт Мосс, а также поможет усилить акцент на ватерлинии, чтобы сделать образ более интересным, но при этом не перегруженным.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Сводка с фронта: Запад не верит в контрнаступление ВСУ, Киев тасует оставшиеся резервы Дмитрий Плотников Всё уже открыто до нас, надо только покопаться в земле: лифты и забастовки были ещё в древности Сергей Лебедев Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Привычка, которая может стоить чужой жизни: когда лучше промолчать
Взгляд, который не забывают: подводка для глаз, меняющая все о вашем имидже
Трамп и Нетаньяху обсудили план против Ирана
Премьер Грузии назвал, кто якобы продолжает войну на Украине
Место, возраст и соседи: что на самом деле мешает клубнике плодоносить
Foreign Affairs назвала Трампа главной угрозой статусу доллара
Как в СССР мыли машину из ведра, а натирали — колготками
Семейный шкаф и его обитатели: существует ли правда, которая оправдывает ложь?
На потенцию не влияет: Олег Газманов успокоил фанатов, напуганных его свежим шрамом на лбу
Отношения с кошкой на грани разрыва? Узнайте, как спасти вашу привязанность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.