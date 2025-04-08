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Volkswagen свернул производство Polo GTS — вместо него грядёт нечто взрывоопасное

1:58
Авто

Volkswagen официально прекратил производство Polo GTS на своём бразильском заводе в Сан-Бернардо-ду-Кампу. Хотя раньше компания утверждала, что модель по-прежнему выпускается и продаётся, дилеры перестали принимать заказы. Причина - низкий спрос и желание бренда упростить модельную линейку.

Volkswagen Polo VI GTI
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Polo VI GTI

Polo GTS, вдохновлённый европейским GTI, был единственным хэтчбеком в линейке с 1.4-литровым турбомотором Flex мощностью 150 л. с. Красные декоративные акценты, спортивный обвес и динамичный характер делали его привлекательным, но спрос оказался недостаточным.

На смену ему уже готовят новое поколение спортивных моделей. В 2025 году Volkswagen представит Nivus GTS, Jetta GLI и Golf GTI. В частности, Nivus GTS позиционируется как преемник Polo GTS и будет стоить от 165 000 до 170 000 реалов.

Golf GTI станет флагманом среди спортивных хэтчбеков компании. Его 2.0-литровый турбомотор выдаст 265 л. с., а стоимость составит около 400 000 реалов. Модель нацелена на конкуренцию с Honda Civic Type R и Toyota GR Corolla.

Отказ от Polo GTS стал частью более широкой стратегии бренда: Volkswagen делает ставку на более востребованные и рентабельные модели. Новый Nivus GTS, сочетающий спортивность и доступность, станет логичным продолжением этой политики.

В целом, VW остаётся в сегменте спортивных моделей, делая упор на современные технологии и потребности рынка. Обновлённый портфель позволяет предложить автомобили в разных ценовых категориях и для разных потребителей, сохранив дух спортивности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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