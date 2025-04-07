Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадить кабачки — это ещё не значит собрать с них приличный урожай. Даже такие неприхотливые культуры, как кабачки и цукини, могут остаться без плодов, если нарушить важное правило, известное опытным огородникам.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачки

Речь о грамотном соседстве. Казалось бы, что сложного — вот грядка, вот семена, вот лейка. Но если посадить рядом неподходящие культуры, вся работа может пойти прахом.

Кто мешает кабачкам

Редис и капуста — главные "саботажники" на грядке. Их соседство с кабачками резко снижает урожайность. Эти культуры начинают бороться за питание и влагу, а кабачки в этом противостоянии — слабое звено.

Кто помогает кабачкам

Наоборот, отличный тандем получится с:

огурцами — они из одного семейства;

бобовыми — обогащают почву азотом;

зеленью и томатами — не мешают росту и не отнимают ресурсы.

Такое соседство создаёт гармоничную микрофлору и минимизирует конкуренцию.

Удобрения — с умом

Перегной и компост кажутся идеальными добавками, но только в начале — при подготовке грядок. Если использовать их постоянно, можно перегрузить почву и ослабить растение. Исключение — фаза цветения, когда растениям требуется немного больше питания.

И не забываем про полив

Летом, особенно в жару, кабачки требуют регулярного и обильного полива. Без воды даже самый идеальный сосед по грядке не спасёт ситуацию.

Чтобы цукини и кабачки плодоносили до самой осени, важно соблюдать простые, но неочевидные правила, о которых рассказывают не в каждой инструкции.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

