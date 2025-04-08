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Как в СССР мыли машину из ведра, а натирали — колготками

1:49
Авто

Это настоящая гаражная романтика советского автолюбителя!

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Ни тебе автомоек, ни "нанопены", ни полироли — только ведро, вода из-под крана и колготки жены в дело.

Мытьё по расписанию и по погоде

В СССР машину мыли:

  • В выходной
  • Во дворе
  • Из ведра или шланга, если у кого был доступ к водопроводу
  • И обязательно в трусах, майке и с соседом через забор.

Мыло — самое обычное. Хозяйственное. Шампунь для кузова? Это для слабаков. Иногда растворяли стиральный порошок "Лотос" — с пеной, но без жалости к лаку.

Губка из того, что было

  • Иногда — старая махровая тряпка
  • Иногда — варежка, которой уже не жалко
  • А бывало — кусок поролона от старого дивана, который и стирал, и оставлял следы заботы.

Машина не мылась — она парилась. От души, с натиском, со скрипом.

Сушка — это искусство

Обтирать машину после мойки — это не про лень, а про стиль. И вот тут выходили на сцену колготки.

Женские капроновые. Чаще всего — с затяжками или порванные. Работали как полировочная тряпка — лучше любой микрофибры.

Натирал, пока не заскрипит и не заблестит. Иногда — до царапин.

Детали, которые всегда в арсенале

  • Зубная щётка — чтобы вычистить радиатор
  • Отработанное масло — натирали бампера и покрышки
  • Газета — для протирки стёкол
  • Кусок сала — нет, не ели, а натирали хром.

Это вспоминается с теплом, потому что ты знал каждый изгиб своей машины. Это был ритуал, почти медитация, под радио и соседские разговоры. И машина, даже грязная, была твоей — заслуженной, вымытой, блестящей под солнцем.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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