Как в СССР мыли машину из ведра, а натирали — колготками

Это настоящая гаражная романтика советского автолюбителя!
Ни тебе автомоек, ни "нанопены", ни полироли — только ведро, вода из-под крана и колготки жены в дело.
Мытьё по расписанию и по погоде
В СССР машину мыли:
Мыло — самое обычное. Хозяйственное. Шампунь для кузова? Это для слабаков. Иногда растворяли стиральный порошок "Лотос" — с пеной, но без жалости к лаку.
Губка из того, что было
Машина не мылась — она парилась. От души, с натиском, со скрипом.
Сушка — это искусство
Обтирать машину после мойки — это не про лень, а про стиль. И вот тут выходили на сцену колготки.
Женские капроновые. Чаще всего — с затяжками или порванные. Работали как полировочная тряпка — лучше любой микрофибры.
Натирал, пока не заскрипит и не заблестит. Иногда — до царапин.
Детали, которые всегда в арсенале
Это вспоминается с теплом, потому что ты знал каждый изгиб своей машины. Это был ритуал, почти медитация, под радио и соседские разговоры. И машина, даже грязная, была твоей — заслуженной, вымытой, блестящей под солнцем.
Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?