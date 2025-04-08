Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илону Маску не понравился новый план Трампа
Экономическая месть Китая: началась самая опасная игра в истории финансовых рынков
Эти поломки проще игнорировать — пока не станет слишком поздно
Полицейский скандал на Занзибаре: как отзыв об отеле обернулся угрозами
Привычка, которая может стоить чужой жизни: когда лучше промолчать
Взгляд, который не забывают: подводка для глаз, меняющая все о вашем имидже
Трамп и Нетаньяху обсудили план против Ирана
Премьер Грузии назвал, кто якобы продолжает войну на Украине
Место, возраст и соседи: что на самом деле мешает клубнике плодоносить

Отношения с кошкой на грани разрыва? Узнайте, как спасти вашу привязанность

1:50
Зоосфера

Вопреки распространённому мнению, кошки привязываются к своим владельцам так же сильно, как и собаки. Однако есть несколько распространённых ошибок, которые могут привести к утрате этой привязанности.

Когти кошки
Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Когти кошки

1. Шумное поведение хозяев

Кошки — существа, которым важен покой и тишина. Если хозяин слишком громко разговаривает, кричит или устраивает ссоры, это может существенно снизить уровень привязанности питомца. Кошка может начать избегать такого человека, поэтому стоит поддерживать спокойную атмосферу дома.

2. Недостаток внимания и заботы

Чтобы кошка чувствовала любовь, за ней необходимо ухаживать. Это не только кормление, но и регулярные визиты к ветеринару, а также внимание к её состоянию. Если питомец остаётся голодным или не получает должного внимания, он не будет чувствовать привязанности к человеку.

3. Игнорирование потребности в играх

Кошки обожают играть, и если хозяин игнорирует потребность питомца в активности и развлечениях, это может привести к охлаждению чувств. Питомец не будет любить того, кто не уделяет ему времени для игр.

4. Непредсказуемость в поведении

Частые перемещения, изменения в доме или расписании кормления кошки сильно беспокоят. Эти животные ценят стабильность и предсказуемость. Чтобы сохранить привязанность кошки, важно создать чёткий распорядок жизни и минимизировать стрессовые изменения.

Вывод: чтобы кошка не разлюбила вас, важно уважать её потребности в тишине, внимании и стабильности. Не забывайте, что даже пушистые питомцы могут стать преданными и любящими, если вы проявляете заботу и внимание.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Сводка с фронта: Запад не верит в контрнаступление ВСУ, Киев тасует оставшиеся резервы Дмитрий Плотников Всё уже открыто до нас, надо только покопаться в земле: лифты и забастовки были ещё в древности Сергей Лебедев Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Последние материалы
Привычка, которая может стоить чужой жизни: когда лучше промолчать
Взгляд, который не забывают: подводка для глаз, меняющая все о вашем имидже
Трамп и Нетаньяху обсудили план против Ирана
Премьер Грузии назвал, кто якобы продолжает войну на Украине
Место, возраст и соседи: что на самом деле мешает клубнике плодоносить
Foreign Affairs назвала Трампа главной угрозой статусу доллара
Как в СССР мыли машину из ведра, а натирали — колготками
Семейный шкаф и его обитатели: существует ли правда, которая оправдывает ложь?
На потенцию не влияет: Олег Газманов успокоил фанатов, напуганных его свежим шрамом на лбу
Отношения с кошкой на грани разрыва? Узнайте, как спасти вашу привязанность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.