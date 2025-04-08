Отельеры не прощают: как персонал мстит за неуважение — раскрываем тайны

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывший сотрудник отеля Джейкоб Томски написал книгу "Головы в постелях: безрассудные воспоминания об отелях, мошенниках и так называемом гостеприимстве", в которой он поделился, как персонал отелей мстит грубым постояльцам.

Фото: commons.wikimedia.org by Novotel Century Hong Kong Hotel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресепшн

Иногда некоторые жильцы прикладывают магнитные ключи к дверям своих номеров, но не могут их открыть, и не всегда это связано с тем, что ключ лежал рядом с магнитными предметами в сумке, что приводило к размагничиванию. Невозможность открыть дверь может говорить об умышленной каре за грубость, которую постоялец проявил по отношению к кому-либо из персонала.

Обижать не стоит и уборщиков, поскольку это грозит тем, что из мини-бара может что-то исчезнуть, а зубная щётка будет найдена в таком виде, что ей больше нельзя будет пользоваться.

Кроме того, если человек проявил неуважение к работникам в зоне ресепшн, он может получить более плохой номер, чем тот, который бронировал.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.

