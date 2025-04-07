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Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке

1:35
Еда

Сало — один из самых любимых продуктов на нашем столе. Оно может быть нежным и ароматным, а может — жёстким, с кислым запахом и привкусом разочарования. Чтобы не ошибиться на рынке, стоит знать, на что обращать внимание при покупке.

Сало
Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сало

Какое сало бывает

  • Свиное - самое популярное. Богато насыщенными жирами, благодаря которым имеет яркий вкус и выраженный аромат.

  • Говяжье - содержит меньше жира, менее ароматное.

  • Баранье - на любителя. Имеет специфический вкус и запах, который нравится далеко не всем.

Цвет — первый признак свежести

Качественное сало должно быть:

  • белого или нежно-розового цвета,

  • без жёлтизны — желтизна говорит о старом продукте.

Шкурка — светлая, без остатков щетины. Идеальная толщина слоя — от 3 до 6 см. Если больше — скорее всего, с животного в возрасте, а значит, сало может быть грубым.

Осторожно: заморозка как маскировка

Некоторые продавцы специально замораживают испорченный продукт, чтобы скрыть запах.

Что делать

Попросите отрезать кусочек на пробу и нагрейте его. Качественное сало будет пахнуть вкусно. Кислый запах — тревожный сигнал, от покупки лучше отказаться.

Сало — не просто продукт, а настоящий деликатес, если выбрать его правильно. Немного внимания — и на столе будет ароматная закуска, а не испорченный кусок разочарования.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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