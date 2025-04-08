Голди Хоун в юности: Кейт Хадсон заворожила публику на престижной церемонии в Санта-Монике

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Актриса Кейт Хадсон, дочь Голди Хоун, покорила красную дорожку в роскошном образе на престижной церемонии в Санта-Монике.

Фото: youtube.com by канал RemasterKingdom4K, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кейт Хадсон

45-летняя актриса, звезда фильма "Самый ценный игрок" от Netflix, выбрала для выхода платье от Elie Saab Couture, украшенное прозрачными вставками, жемчугом и золотым шитьем. Филигранные рюши на талии и струящиеся рукава добавили образу изысканности, а дополнения в виде длинных серег и уложенных набок светлых волос завершили образ.

Мероприятие, известное как "научный Оскар", собрало в калифорнийском городе плеяду знаменитостей — среди гостей были Мария Шарапова, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Кэти Перри, Дрю Бэрримор и другие.

Однако внимание СМИ и поклонников привлекла именно Хадсон, чья внешность всё чаще сравнивается с молодой Голди Хоун. В соцсетях фанаты отметили, что актриса унаследовала не только талант, но и харизму матери, назвав её наряд "божественным".

Интересно, что сама 79-летняя Хоун, легенда Голливуда, не присутствовала на событии, но её влияние ощущалось в каждом кадре с дочерью.

Ранее стало известно, что друга Леонардо Ди Каприо задержали в Нью-Йорке.

Уточнения

Кейт Гэ́рри Ха́дсон (англ. Kate Garry Hudson; род. 19 апреля 1979, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, певица, кинорежиссёр, сценаристка и кинопродюсер.



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