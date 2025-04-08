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Как корабль назовешь: Чехова нашла корень демографического кризиса в одном слове

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анфиса Чехова, телеведущая и руководитель демографического комитета партии "Новые люди", выступила с нестандартной инициативой для улучшения демографической ситуации.

Анфиса Чехова
Фото: youtube.com by канал Ирина Муромцева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анфиса Чехова

По её мнению, слово "брак" вызывает у пар ассоциации с "чем-то сомнительным", что негативно влияет на желание создавать семьи.

"Как корабль назовёшь, так он и поплывёт", — пояснила Чехова, объявив о старте конкурса на альтернативное название для официального союза.

В пресс-службе партии уточнили, что сбор предложений начнется в конце недели через сайт организации. Представители "Новых людей" подчеркнули, что не собираются предлагать свои варианты, чтобы не ограничивать фантазию участников.

Параллельно Чехова призвала активнее вовлекать мужчин в декретный отпуск, считая, что это повысит уверенность женщин в решении рожать. Она считает, что демографический кризис можно будет легче преодолеть, если мужской декрет станет популярнее.

Ранее Кейт Хадсон удивила своим образом на церемонии в Санта-Монике.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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