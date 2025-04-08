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Не все кошки спят одинаково: как расшифровать их ночные позы и понять чувства

1:44
Зоосфера

Каждая кошка уникальна, и её поза во сне может быть случайностью или просто удобным расположением. Однако существует несколько характерных поз, которые могут рассказать о настроении и состоянии вашего питомца.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

1. Кошка свернулась калачиком с хвостом вокруг себя

В дикой природе кошки принимают такую позу, чтобы сохранять тепло и скрываться от хищников. Эта поза также естественна для домашних кошек, особенно когда они хотят согреться или чувствуют потребность в безопасности.

2. Кошка спит на боку, вытянувшись в полный рост

Если ваша кошка лежит на боку, вытянув лапки, это признак того, что она расслаблена и чувствует себя в безопасности. Чаще всего это говорит о том, что питомцу удобно, а температура в комнате комфортная.

3. Кошка спит в укромном месте

Когда кошка выбирает для сна маленькие пространства, такие как коробки или шкафы, это указывает на её желание чувствовать себя защищённой. В природе кошки прячутся в укрытиях для безопасности, и этот инстинкт сохраняется у домашних питомцев.

4. Кошка спит животом вверх (или на боку с открытым животом)

Поза с открытым животом — это знак полного доверия и расслабленности. Так как живот кошки — самая уязвимая часть тела, открытие его во сне говорит о том, что питомец чувствует себя спокойно и в безопасности.

Вывод: позиция, в которой спит кошка, может многое рассказать о её эмоциональном состоянии. Наблюдая за поведением питомца, вы сможете лучше понять его настроение и потребности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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