Трамп и Нетаньяху обсудили план против Ирана

1:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США и Иран снова обсуждают ядерную программу. Только вот каждый — по-своему. Это заявление Дональд Трамп сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете.

Президент США объявил, что в субботу стартуют прямые переговоры с Тегераном. А вот иранские власти утверждают, что общаются с американцами только через посредников. Встречи должны пройти в Омане.

Трамп говорит, что написал верховному лидеру Ирана письмо. В нём он предлагает договориться. Иначе, по его словам, США продолжат военные действия и усилят давление. Иран пока не соглашается на прямой диалог. Глава МИД Аббас Аракчи называет такие встречи бессмысленными. Он ссылается на угрозы со стороны Вашингтона.

Тем временем Иран продолжает обогащать уран. Почти до оружейного уровня. Тегеран утверждает, что программа мирная, но один из советников Хамен заявил: в случае нападения Иран "пойдёт к оружию".

Израиль, со своей стороны, требует полного уничтожения иранского потенциала и поддерживает жёсткий подход. Нетаньяху заявил, что они с Трампом едины в цели — не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Он напомнил, как в 2003 году Ливия отказалась от своей программы, и добавил: "Это было бы хорошо и в случае с Ираном".

Оба лидера также обсудили ситуацию в Газе. Израиль возобновил атаки, приостановил гуманитарную помощь и заявил о необходимости уничтожения ХАМАС. Трамп, в свою очередь, предложил "смелое видение" — переселение населения Газы и превращение региона в курортную зону, если палестинцы сами пожелают покинуть анклав.

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