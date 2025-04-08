Место, возраст и соседи: что на самом деле мешает клубнике плодоносить

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Можно ухаживать за клубникой с любовью и по всем правилам — а в итоге собрать кислые, мелкие ягоды. Увы, это знакомо многим дачникам. Причина неудачи нередко кроется не в недостатке заботы, а в стратегических ошибках — тех, что были допущены ещё до посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

1. Старые кусты — слабые плоды

Даже самый выносливый сорт клубники с годами теряет силу. Если кусты растут на одном месте больше 3-4 лет, ягоды становятся мельче, теряют сладость, а растение чаще болеет. Пора меняться: старые кусты лучше удалить, а на их месте вырастить новые — из свежих усов.

2. Тень и плотная почва — враги урожая

Даже молодая клубника не даст приличного урожая, если ей не хватает солнца. Кустам жизненно необходим свет — минимум 6-8 часов в день. Если грядка оказалась в тени или земля слишком плотная, клубника начнёт "хандрить". Урожай в таких условиях получится скромным и кислым.

Что делать? Переселите клубнику на солнечный участок с рыхлой, лёгкой почвой. Идеально, если грунт легко обрабатывается и быстро прогревается весной.

3. Плохие "предшественники"

Нарушение севооборота — частая и незаметная ошибка. Клубника не терпит участков, где недавно росли томаты, огурцы или картофель. Эти культуры оставляют после себя болезни и вредителей, к которым клубника особенно чувствительна.

А вот чеснок, морковь, петрушка — отличные "предшественники". После них земля насыщена нужными микроэлементами, а риск заражения болезнями минимален.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

