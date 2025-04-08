Привычка, которая может стоить чужой жизни: когда лучше промолчать

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На российских дорогах есть свои негласные коды. Аварийка — это "спасибо", моргание фарами — знак: "Впереди полиция, сбавь скорость". Но, как выясняется, такая солидарность может обернуться бедой — не для вас, а для всех остальных. Автоюрист объяснил, почему с "миганием" пора завязывать.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Добро может обернуться злом

Вы предупреждаете встречного водителя о посте ГАИ. А кто за рулём? Уставший человек? Пьяный? Угонщик? Мигнув дальним, вы помогаете ему замедлиться, уйти от наказания, а может, и избежать ареста. Именно такие "подсказки" мешают полиции ловить тех, кто действительно опасен.

Случай из практики

Как отметил автоюрист, были случаи, когда водитель, предупреждённый фарами, сбавлял ход перед постом, а через пару километров устраивал аварию. Случайность? Возможно. Но если бы он был остановлен, трагедии могло бы не быть.

А ещё - камеры теперь повсюду

Раньше "засада" была событием. Сегодня — камеры на каждом углу. Предупреждать о каждой? Бессмысленно. Их не видно, они "бьют" по номерам, и даже торможение уже не спасает.

Подумай о последствиях

Предупредил — спас кого-то от штрафа. Но, возможно, дал шанс скрыться преступнику. И если однажды угонщик уедет именно на вашей машине — будете жалеть, что сами дали кому-то шанс.