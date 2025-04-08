Волосы ломаются, ногти слоятся: весенний симптом, который нельзя игнорировать

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие замечают: с приходом весны волосы теряют блеск, становятся суше, а ногти — ломаются без причины. Косметика здесь не поможет. Причина кроется глубже — в состоянии здоровья.

Фото: flickr.com by Greg Emmerich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Исследование анализа крови

Чтобы понять, что происходит в организме, важно сдать анализы. Начать стоит с клинического анализа крови с лейкоцитарной формулой — он даст общую картину. Однако этого недостаточно.

Что ещё нужно проверить:

Щитовидную железу. Снижение уровня гормонов Т4 и ТТГ может отразиться на состоянии волос и ногтей.

Обмен веществ. Необходимо исключить диабет — с помощью анализа на глюкозу и гликированный гемоглобин.

Уровень железа. Сухость волос и ломкость ногтей могут быть сигналами анемии — стоит проверить ферритин и сывороточное железо.

"Часто проблема кроется в дефиците витаминов и минералов. Особенно весной, когда в рационе мало свежих овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов", — рассказала терапевт Валерия Ершова в интервью "Вести Подмосковья".

На что стоит обратить внимание:

Витамины B12, A, D, E

Минералы цинк, медь, магний, кальций



Подбор витаминов должен делать врач — только тогда поддержка красоты и здоровья будет действительно эффективной.