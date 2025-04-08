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Волосы ломаются, ногти слоятся: весенний симптом, который нельзя игнорировать

1:25
Здоровье

Многие замечают: с приходом весны волосы теряют блеск, становятся суше, а ногти — ломаются без причины. Косметика здесь не поможет. Причина кроется глубже — в состоянии здоровья.

Исследование анализа крови
Фото: flickr.com by Greg Emmerich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Исследование анализа крови

Чтобы понять, что происходит в организме, важно сдать анализы. Начать стоит с клинического анализа крови с лейкоцитарной формулой — он даст общую картину. Однако этого недостаточно.

Что ещё нужно проверить:

  • Щитовидную железу. Снижение уровня гормонов Т4 и ТТГ может отразиться на состоянии волос и ногтей.
  • Обмен веществ. Необходимо исключить диабет — с помощью анализа на глюкозу и гликированный гемоглобин.
  • Уровень железа. Сухость волос и ломкость ногтей могут быть сигналами анемии — стоит проверить ферритин и сывороточное железо.

"Часто проблема кроется в дефиците витаминов и минералов. Особенно весной, когда в рационе мало свежих овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов", — рассказала терапевт Валерия Ершова в интервью "Вести Подмосковья".

На что стоит обратить внимание:

  • Витамины B12, A, D, E
  • Минералы цинк, медь, магний, кальций


Подбор витаминов должен делать врач — только тогда поддержка красоты и здоровья будет действительно эффективной.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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