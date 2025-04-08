Волосы ломаются, ногти слоятся: весенний симптом, который нельзя игнорировать

Многие замечают: с приходом весны волосы теряют блеск, становятся суше, а ногти — ломаются без причины. Косметика здесь не поможет. Причина кроется глубже — в состоянии здоровья.
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Исследование анализа крови
Чтобы понять, что происходит в организме, важно сдать анализы. Начать стоит с клинического анализа крови с лейкоцитарной формулой — он даст общую картину. Однако этого недостаточно.
Что ещё нужно проверить:
Щитовидную железу. Снижение уровня гормонов Т4 и ТТГ может отразиться на состоянии волос и ногтей.
Обмен веществ. Необходимо исключить диабет — с помощью анализа на глюкозу и гликированный гемоглобин.
Уровень железа. Сухость волос и ломкость ногтей могут быть сигналами анемии — стоит проверить ферритин и сывороточное железо.
"Часто проблема кроется в дефиците витаминов и минералов. Особенно весной, когда в рационе мало свежих овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов", — рассказала терапевт Валерия Ершова в интервью "Вести Подмосковья".
На что стоит обратить внимание:
Витамины B12, A, D, E
Минералы цинк, медь, магний, кальций
Подбор витаминов должен делать врач — только тогда поддержка красоты и здоровья будет действительно эффективной.