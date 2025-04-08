На потенцию не влияет: Олег Газманов успокоил фанатов, напуганных его свежим шрамом на лбу

В Кремле прошёл юбилейный концерт Александра Буйнова. Появление Олега Газманова стало для многих шоком, потому что на его лбу был отчётливо виден свежий шрам.
Газманов сам подтвердил, что шрам новый, но не стал раскрывать причину его появления. Он только в нескольких коротких фразах сообщил о том, что волноваться за него не стоит.
"Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет", — заявил исполнитель.
Когда журналисты стали спрашивать у Газманова, когда, по его мнению, закончится СВО, певец так же коротко ответил, что скоро.
Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).
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