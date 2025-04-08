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На потенцию не влияет: Олег Газманов успокоил фанатов, напуганных его свежим шрамом на лбу

0:44
Шоу-бизнес

В Кремле прошёл юбилейный концерт Александра Буйнова. Появление Олега Газманова стало для многих шоком, потому что на его лбу был отчётливо виден свежий шрам.

Олег Газманов
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олег Газманов

Газманов сам подтвердил, что шрам новый, но не стал раскрывать причину его появления. Он только в нескольких коротких фразах сообщил о том, что волноваться за него не стоит.

"Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет", — заявил исполнитель.

Когда журналисты стали спрашивать у Газманова, когда, по его мнению, закончится СВО, певец так же коротко ответил, что скоро.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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