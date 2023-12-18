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Замгенсека ООН Гриффитс: в Газе царит безнаказанность, возможно, нужен спецтрибунал

0:48
Мир

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс допустил вероятность проведения спецтрибунала из-за безнаказанности, которая наблюдается в Газе.

Замгенсека ООН Гриффитс: в Газе царит безнаказанность, возможно, нужен спецтрибунал
Фото: openverse by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, в секторе Газа погибают люди, осуществляющие гуманитарную помощь.

"Безнаказанность, которую мы наблюдаем, процветает в этой войне", — подчеркнул представитель ООН в беседе с изданием Financial Times.

Как пояснил Гриффитс, наказать преступников можно с помощью специального трибунала. Дипломат призвал всерьёз задуматься о его проведении.

Ранее генеральный комиссар ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини сообщил о непригодности сектора Газа для нормальной жизни из-за жестоких боестолкновений.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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