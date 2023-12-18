Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс допустил вероятность проведения спецтрибунала из-за безнаказанности, которая наблюдается в Газе.
По его словам, в секторе Газа погибают люди, осуществляющие гуманитарную помощь.
"Безнаказанность, которую мы наблюдаем, процветает в этой войне", — подчеркнул представитель ООН в беседе с изданием Financial Times.
Как пояснил Гриффитс, наказать преступников можно с помощью специального трибунала. Дипломат призвал всерьёз задуматься о его проведении.
Ранее генеральный комиссар ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини сообщил о непригодности сектора Газа для нормальной жизни из-за жестоких боестолкновений.
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