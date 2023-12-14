Генкомиссар ООН: Газа больше не пригодна для жизни

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Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппе Лаццарини сделал громкое заявление.

Фото: ru.freepik.com

Он заявил, что город Газа больше не является пригодным для жизни местом, так как там полностью разрушена инфраструктура.

"Я вернулся из Газы. <…> Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", — сказал генкомиссар на форуме по делам беженцев, который 14 декабря проходит в Женеве

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда и назвал происходящее там бойней.