Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппе Лаццарини сделал громкое заявление.
Он заявил, что город Газа больше не является пригодным для жизни местом, так как там полностью разрушена инфраструктура.
"Я вернулся из Газы. <…> Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", — сказал генкомиссар на форуме по делам беженцев, который 14 декабря проходит в Женеве
Ранее постпред России в ООН Василий Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда и назвал происходящее там бойней.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.