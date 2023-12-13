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Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда

1:01
Мир

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал происходящее сейчас в секторе Газе бойней.

Небензя сравнил ситуацию в секторе Газа с блокадой Ленинграда
Фото: ru.freepik.com

Во время своего эмоционального выступления на Генеральной ассамблее ООН Небензя подчеркнул, что обстановка в секторе Газа ухудшается с каждым днем

"Необходимо прекращение огня, необходимо остановить эту бойню", — отметил российский дипломат.

Небензя сравнил происходящее в палестинском анклаве с блокадой нацистами Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, которая "длилась почти 900 дней и унесла в результате бомбардировок и голода жизни более чем миллиона человек ".

По данным ООН на данный момент число погибших в секторе Газа от ударов израильской армии превысило 17 тысяч человек, пострадали более 48 тысяч мирных жителей

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию Египта и Мавритании с требованием немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве.

Небензя о ситуации в секторе Газа
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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