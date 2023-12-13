Постпред России при ООН Василий Небензя назвал происходящее сейчас в секторе Газе бойней.
Во время своего эмоционального выступления на Генеральной ассамблее ООН Небензя подчеркнул, что обстановка в секторе Газа ухудшается с каждым днем
"Необходимо прекращение огня, необходимо остановить эту бойню", — отметил российский дипломат.
Небензя сравнил происходящее в палестинском анклаве с блокадой нацистами Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, которая "длилась почти 900 дней и унесла в результате бомбардировок и голода жизни более чем миллиона человек ".
По данным ООН на данный момент число погибших в секторе Газа от ударов израильской армии превысило 17 тысяч человек, пострадали более 48 тысяч мирных жителей
Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию Египта и Мавритании с требованием немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.