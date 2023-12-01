Экс-премьер Украины Азаров: Киев сам себя ослабил, позволив провести майдан

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Позволив провести майдан в 2013-2013 годах, официальный Киев сам себя "обессилил" и тем самым предоставил удобный момент для Запада провести госпереворот в стране, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Фото: Википедия

По его словам, все чиновники стали "исполняющими обязанности", новое правительство не было сформировано, из-за этого Украина стала лёгкой мишенью.

"Новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота", — пояснил Азаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что страна раскололась на две части, в беззащитном состоянии оказались административные органы власти.