Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боевики ВСУ застрелили женщину-психолога, которая гнала их в атаку
Врачи назвали обезжиренные молочные продукты едой, в которой самое полезное заменили вредным
Взрывная вспышка "почти Х-класса" вызвала солнечную бурю, которая идёт к Земле
Politico: Байден призвал в Вашингтон "секретное оружие" по Украине
АТОР: в декабре отдохнуть в Турции выйдет дешевле на 25 процентов, чем в ноябре
Политолог Карасёв: ВСУ не пойдут на Крым даже по приказу — военные поставят условия
Номинант на премию президента России выпал из окна общежития в Москве
В ГИБДД назвали 7 признаков машин, которые остановят в первую очередь
Звезда "Универа" Хилькевич призналась, что устала быть мамой

Экс-премьер Украины Азаров: Киев сам себя ослабил, позволив провести майдан

0:50
Мир

Позволив провести майдан в 2013-2013 годах, официальный Киев сам себя "обессилил" и тем самым предоставил удобный момент для Запада провести госпереворот в стране, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-премьер Украины Азаров: Киев сам себя ослабил, позволив провести майдан
Фото: Википедия

По его словам, все чиновники стали "исполняющими обязанности", новое правительство не было сформировано, из-за этого Украина стала лёгкой мишенью.

"Новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота", — пояснил Азаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что страна раскололась на две части, в беззащитном состоянии оказались административные органы власти.

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Учеными озвучен период, в который наступит пик солнечной активности
Учеными озвучен период, в который наступит пик солнечной активности
Последние материалы
Взрывная вспышка "почти Х-класса" вызвала солнечную бурю, которая идёт к Земле
Экс-премьер Украины Азаров: Киев сам себя ослабил, позволив провести майдан
Politico: Байден призвал в Вашингтон "секретное оружие" по Украине
АТОР: в декабре отдохнуть в Турции выйдет дешевле на 25 процентов, чем в ноябре
Политолог Карасёв: ВСУ не пойдут на Крым даже по приказу — военные поставят условия
Номинант на премию президента России выпал из окна общежития в Москве
В ГИБДД назвали 7 признаков машин, которые остановят в первую очередь
Звезда "Универа" Хилькевич призналась, что устала быть мамой
Минобороны РФ: в Запорожской области выявили более 220 пособников ВСУ
Терапевты России опровергли популярные народные способы лечения простуды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников