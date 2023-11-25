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Экс-премьер Украины Азаров: Зеленского могут сместить с помощью нового майдана

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Мир

В случае, если Западу потребуется сместить действующего президента Украины Владимира Зеленского, США и их сателлиты могут устроить в Незалежной новый майдан, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленского могут сместить с помощью нового майдана
Фото: sozh.info

Как подчеркнул Назаров, майдан — один из способов свержения власти. Он необходим тогда, когда главу государства невозможно отправить в отставку или отстранить через выборы.

"Майданы подготавливаются, (в них. — Прим. ред.) вкладываются большие деньги и реализуются по определённому плану, — пояснил экс-премьер Незалежной РИА Новости. — Если американцам придёт в голову мысль заменить Зеленского или ещё кого-то путём майдана, они его проведут".

Как подчеркнул Азаров, майдан — дело очень затратное. И пока никаких признаков подготовки "мероприятия" на Украине нет, но списывать такой сценарий со счетов не стоит.

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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