Эти яркие синие цветы станут изюминкой клумбы

Синие цветы для украшения сада

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти синие цветы станут яркими изюминками сада.

Фото: https://www.flickr.com/photos/47445767@N05/51109038095/ by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Колокольчик

Эти цветы бывают как белого, так и сине-фиолетового цвета, но белые встречаются реже. Им нравится хорошо дренированная почва и много солнечного света.

Незабудка

Эти очаровательные пятилепестковые полевые цветы требуют минимального ухода и лучше всего растут во влажных, тенистых местах.

Лён

Этот нежный цветок, произрастающий в Калифорнии, довольно прост в выращивании, но каждое цветение длится всего день, поэтому вам захочется посадить их побольше, чтобы увидеть стабильное цветение.

Горечавка

Горечавки являются отличным почвопокровным растением, но их сложно выращивать. Чтобы получить наилучшие шансы на успех, приобретайте и сажайте их, когда они вот-вот зацветут.

Василёк

Также известный как кнопка холостяка, василек - однолетний цветок, состоящий из 10 лепестков, похожих на трубы.

Виноградный гиацинт

Эти весенне цветущие луковицы быстро разрастаются, поэтому сажайте их на участке, который вы не возражаете, если они займут.