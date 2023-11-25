Экс-главы Пентагона Макгрегор: США отправили Украине всё оружие, которое могли

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Украина "высосала" из США все запасы оружия, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Вашингтон отправил ВСУ всё, что мог.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Как уточнил Макгрегор, у оборонного комплекса США осталось "немного" вооружений.

"Мы отправили Украине почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много", — написал Макгрегор на своей странице в Сети.

Война в Незалежной уже проиграна, констатировал экс-советник Пентагона.

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