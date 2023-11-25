Зеленский заявил о трёх победах, необходимых Украине

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В ближайшей перспективе Киеву необходимо одержать "три победы", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в первую очередь, Незалежная должна убедить конгресс США выделить военную помощь ВСУ.

Фото: edition.cnn.com

По словам Зеленского, если Украине удастся удержать союзников, сохранить помощь ВСУ и начать диалог с Евросоюзом о членстве Незалежной, это и станет "победами".

"Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас, — заявил Зеленский журналистам. — Сегодня не все в Евросоюзе, скажем так, готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы все поддержали этот пакет".

Кроме прочего, заверил украинский президент, именно сейчас самое время начать диалог по вопросу вступления Украины в ЕС. По его мнению, данный шаг будет "мотивировать" Киев.