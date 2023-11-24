Премьер Словакии назвал конфликт на Украине замороженным и заявил, что санкции против РФ не работают

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посоветовал Украине "договориться о мире или о прекращении огня".

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Премьер Словакии во время своего визита в Чехию назвал ситуацию на Украине замороженным конфликтом.

Он отметил, что санкционная политика против России не работает.

Фицо рассказал, что намерен встретиться для переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, как Запад видит будущий договор о перемирии России и Украины.