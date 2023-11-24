Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посоветовал Украине "договориться о мире или о прекращении огня".
Премьер Словакии во время своего визита в Чехию назвал ситуацию на Украине замороженным конфликтом.
Он отметил, что санкционная политика против России не работает.
Фицо рассказал, что намерен встретиться для переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Ранее политолог Сергей Марков рассказал, как Запад видит будущий договор о перемирии России и Украины.
Машина с актёром Максимом Шахровом вылетела на встречную полосу.