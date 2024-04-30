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Причины отказа страховых компаний в выплатах: мошенничество и непокрытые риски

Как избежать отказа по страховке: основные причины

1:31
Страхование

Одна из частых причин, по которым страховые компании отказывают в выплате, заключается в том, что риск не включен в перечень покрываемых событий или указан в списке исключений. Еще одна распространенная причина отказа связана с установлением факта умышленного повреждения имущества его владельцем.

Как избежать отказа по страховке: основные причины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дополнительные обстоятельства, при которых страховая может отказать в выплате или скорректировать ее размер, включают следующее:

  • Если имущество одновременно застраховано в двух компаниях по одним и тем же рискам, компенсация будет разделена между страховщиками так, что владелец получит компенсацию, равную реальной стоимости поврежденного имущества. Максимальный размер выплаты четко определен в договоре, и получение суммы выше указанной невозможно.
  • Если владелец завысил стоимость имущества, пытаясь обмануть страховщика, компании необходимо подтвердить факт обмана для отказа в выплате. При доказанном обмане договор может быть аннулирован, что приведет к отмене выплаты или ее уменьшению.

Попытки обмануть страховщика могут иметь серьезные последствия, включая риск отказа в выплате и ухудшение кредитной истории, особенно если страховая компания работает с банком. Сведения о мошенничестве могут быть переданы в бюро кредитных историй, что негативно скажется на кредитном рейтинге, затруднив получение финансирования или трудоустройство в будущем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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