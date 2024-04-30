Причины отказа страховых компаний в выплатах: мошенничество и непокрытые риски

Одна из частых причин, по которым страховые компании отказывают в выплате, заключается в том, что риск не включен в перечень покрываемых событий или указан в списке исключений. Еще одна распространенная причина отказа связана с установлением факта умышленного повреждения имущества его владельцем.
Дополнительные обстоятельства, при которых страховая может отказать в выплате или скорректировать ее размер, включают следующее:
Попытки обмануть страховщика могут иметь серьезные последствия, включая риск отказа в выплате и ухудшение кредитной истории, особенно если страховая компания работает с банком. Сведения о мошенничестве могут быть переданы в бюро кредитных историй, что негативно скажется на кредитном рейтинге, затруднив получение финансирования или трудоустройство в будущем.
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