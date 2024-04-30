Почему нельзя наклоняться над собакой: все делают это, когда пытаются погладить питомца

Кинологи дали ответ, почему нельзя наклоняться над собакой

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак склонны делать одну и ту же ошибку: они наклоняются над своими питомцами, чтобы погладить их или просто рассмотреть поближе.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Такую же недоработку зачастую допускают люди, желающие взаимодействовать с чужими собаками.

Важно избегать такого поведения.

Игнорирование этого совета может привести к серьезным последствиям.

Почему не следует наклоняться над собакой: Собаки могут воспринимать человека в такой позе как угрозу.

Это может спровоцировать их на защитную реакцию.

Чтобы не вызывать у собаки страх, настороженность или агрессию, лучше воздержаться от наклона над ней.

Хотите погладить животное? Прекрасно сработает подход, при котором вы присядете или встанете на колени. Такой жест не вызовет у собаки беспокойства.

Собака спокойно отнесется к вашим действиям.

Еще один важный аспект: Когда вы на коленях или присели, старайтесь избегать прямого взгляда в глаза собаке.

Прямой взгляд может быть расценен как вызов или угроза, что может спровоцировать собаку на громкий лай или даже укус.