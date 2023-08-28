ЦТАК: поставки ВСУ истребителей F-16 приведут Европу к ядерной войне

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад планомерно ведёт Европу к ядерной войне, заявили в Северной Корее. Поставки истребителей F-16 только усугубят ситуацию.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

По мнению северокорейских аналитиков, Запад всеми способами затягивает украинский конфликт.

"Справедливое международное сообщество, в том числе КНДР, решительно осуждает и отвергает поставку США и Западом смертоносных вооружений марионеточным властям Зеленского как античеловеческое бесчинство", — заявили в ЦТАК.

Кроме того, авторы подчеркнули, что западные политики не оставляют попытки нанести России поражение, но тем самым ставят под угрозу всё мировое сообщество. И блокирует возможность урегулировать конфликт мирным путём.