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ЦТАК: поставки ВСУ истребителей F-16 приведут Европу к ядерной войне

0:46
Мир

Запад планомерно ведёт Европу к ядерной войне, заявили в Северной Корее. Поставки истребителей F-16 только усугубят ситуацию.

ЦТАК: поставки ВСУ истребителей F-16 приведут Европу к ядерной войне
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

По мнению северокорейских аналитиков, Запад всеми способами затягивает украинский конфликт.

"Справедливое международное сообщество, в том числе КНДР, решительно осуждает и отвергает поставку США и Западом смертоносных вооружений марионеточным властям Зеленского как античеловеческое бесчинство", — заявили в ЦТАК.

Кроме того, авторы подчеркнули, что западные политики не оставляют попытки нанести России поражение, но тем самым ставят под угрозу всё мировое сообщество. И блокирует возможность урегулировать конфликт мирным путём.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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