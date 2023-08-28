Запад планомерно ведёт Европу к ядерной войне, заявили в Северной Корее. Поставки истребителей F-16 только усугубят ситуацию.
По мнению северокорейских аналитиков, Запад всеми способами затягивает украинский конфликт.
"Справедливое международное сообщество, в том числе КНДР, решительно осуждает и отвергает поставку США и Западом смертоносных вооружений марионеточным властям Зеленского как античеловеческое бесчинство", — заявили в ЦТАК.
Кроме того, авторы подчеркнули, что западные политики не оставляют попытки нанести России поражение, но тем самым ставят под угрозу всё мировое сообщество. И блокирует возможность урегулировать конфликт мирным путём.
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Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.