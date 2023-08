Your browser does not support the audio element.

ВСУ "распиливают" кассетные боеприпасы, которые им поставляет Запад и извлекают оттуда поражающие элементы, чтобы снабдить ими дронов, заявили аналитики.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.