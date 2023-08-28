ВСУ "распиливают" кассетные боеприпасы, которые им поставляет Запад и извлекают оттуда поражающие элементы, чтобы снабдить ими дронов, заявили аналитики.
По их словам, таким образом, БПЛА способны нанести больший урон.
"Украинцы разбирают некоторые из недавно полученных американских кассетных боеприпасов для того, чтобы переделать поражающие элементы в импровизированные снаряды", — передаёт Drive.
Эти снаряды в дальнейшем сбрасывают с небольших дронов, резюмировали авторы.
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Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.