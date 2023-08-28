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Drive: ВСУ распиливают западные кассетные боеприпасы ради снарядов для БПЛА

0:33
Мир

ВСУ "распиливают" кассетные боеприпасы, которые им поставляет Запад и извлекают оттуда поражающие элементы, чтобы снабдить ими дронов, заявили аналитики.

Drive: ВСУ распиливают западные кассетные боеприпасы ради снарядов для БПЛА
Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

По их словам, таким образом, БПЛА способны нанести больший урон.

"Украинцы разбирают некоторые из недавно полученных американских кассетных боеприпасов для того, чтобы переделать поражающие элементы в импровизированные снаряды", — передаёт Drive.

Эти снаряды в дальнейшем сбрасывают с небольших дронов, резюмировали авторы.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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