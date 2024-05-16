Какая частота безопасна для проведения процедуры очищения кожи лица

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Как определить частоту чистки лица: советы косметолога

1:10
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Одной из наиболее востребованных процедур в сфере косметологии, которую регулярно проводят как женщины, так и мужчины, является чистка лица. Этот метод способствует эффективному очищению кожи с применением как механических, так и аппаратных методов.

Как определить частоту чистки лица: советы косметолога
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как часто следует проводить чистку лица? Вопрос этот не имеет однозначного ответа, поскольку частота процедуры зависит от состояния кожи. Для обладателей сухой, тонкой или чувствительной кожи рекомендуется проводить чистку лица каждые три месяца или реже. В случае нормального типа кожи процедуру можно выполнять чаще — примерно раз в два месяца. Женщинам с жирной кожей, склонной к появлению воспалений, рекомендуется чистить лицо 1-2 раза в месяц.

Однако следует помнить, что чистка лица должна проводиться только по предписанию врача-косметолога, который также определит оптимальную частоту процедуры. Поэтому важно найти квалифицированного специалиста и регулярно обращаться к нему для наблюдения за состоянием кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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