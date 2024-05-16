Урожай до 8 кг с кв. метра: этот сорт свёклы идеален для употребления в любом виде — хранится до следующего сезона

Сорт свёклы "Монти F1" — это среднеспелый гибрид (120-130 дней), обладающий повышенным содержанием сахаров и витаминов. Крепкие растения с разветвленной корневой системой устойчивы к неблагоприятным факторам, таким как жара и засуха.
Овальные корнеплоды этого сорта могут достигать веса до 350 г и имеют насыщенно-бордовую окраску. Их можно использовать по вашему желанию: свежими, вареными, маринованными и так далее. Урожай этой свёклы (до 8 кг с квадратного метра!) легко хранится без потерь до следующего сезона.
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