Урожай до 8 кг с кв. метра: этот сорт свёклы идеален для употребления в любом виде — хранится до следующего сезона

Сорт свёклы "Монти F1"

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сорт свёклы "Монти F1" — это среднеспелый гибрид (120-130 дней), обладающий повышенным содержанием сахаров и витаминов. Крепкие растения с разветвленной корневой системой устойчивы к неблагоприятным факторам, таким как жара и засуха.

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Овальные корнеплоды этого сорта могут достигать веса до 350 г и имеют насыщенно-бордовую окраску. Их можно использовать по вашему желанию: свежими, вареными, маринованными и так далее. Урожай этой свёклы (до 8 кг с квадратного метра!) легко хранится без потерь до следующего сезона.