Хотите вложиться в биткоин? Узнайте, сколько это будет стоить

Минимальная сумма для стартовых инвестиций в биткоин должна составлять $65 тысяч, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Эксперт подчеркнул, что сейчас существуют и коллективные способы приобретения криптовалюты. Например, группы из 5-10 человек могут объединиться для покупки биткоинов.
По словам Беляева, для того чтобы вложиться в биткоины, потребуется минимум около $65 тысяч. Он отметил, что существуют коллективные способы приобретения, где группы из 5-10 человек собирают средства и коллективно покупают криптовалюту.
Беляев также предупредил, что если человек планирует заниматься майнингом, ему понадобятся значительные затраты на электроэнергию. Он пояснил, что добыча биткоинов с помощью математического алгоритма становится все более трудоемкой.
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