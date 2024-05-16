Хотите вложиться в биткоин? Узнайте, сколько это будет стоить

Эксперт назвал сумму для стартовых инвестиций в биткоин

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минимальная сумма для стартовых инвестиций в биткоин должна составлять $65 тысяч, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт подчеркнул, что сейчас существуют и коллективные способы приобретения криптовалюты. Например, группы из 5-10 человек могут объединиться для покупки биткоинов.

По словам Беляева, для того чтобы вложиться в биткоины, потребуется минимум около $65 тысяч. Он отметил, что существуют коллективные способы приобретения, где группы из 5-10 человек собирают средства и коллективно покупают криптовалюту.

Беляев также предупредил, что если человек планирует заниматься майнингом, ему понадобятся значительные затраты на электроэнергию. Он пояснил, что добыча биткоинов с помощью математического алгоритма становится все более трудоемкой.