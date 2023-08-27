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Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны помочь участникам СВО

1:16
Общество

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, высказала предложение оказать помощь тем, кто ранее уехал из России, но теперь желает вернуться и принять участие в специальной военной операции (СВО). Она поделилась своей точкой зрения в эфире телеканала "Россия 1".

Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны помочь участникам СВО
Фото: Wikipedia

По мнению Симоньян, "бывшие испуганные, которые сейчас ощущают себя подавленными патриотами", начали проявлять интерес к возвращению. Однако главред RT считает, что прощение должно быть возможным только при условии искреннего раскаяния. Она считает, что истинным раскаянием является готовность собрать средства и направить их на поддержку фронта, а также помощь семьям участников СВО.

Симоньян подчеркнула, что она понимает, почему те, кто уехал за границу, хотят вернуться домой. Они на собственном опыте осознали, что жизнь в США и на Западе далеко не такая прекрасная, как им казалось, особенно начиная с 1980–1990 годов. В качестве примеров она упомянула высокий уровень преступности в США и значительное количество голодающих людей в Великобритании.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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