Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, высказала предложение оказать помощь тем, кто ранее уехал из России, но теперь желает вернуться и принять участие в специальной военной операции (СВО). Она поделилась своей точкой зрения в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению Симоньян, "бывшие испуганные, которые сейчас ощущают себя подавленными патриотами", начали проявлять интерес к возвращению. Однако главред RT считает, что прощение должно быть возможным только при условии искреннего раскаяния. Она считает, что истинным раскаянием является готовность собрать средства и направить их на поддержку фронта, а также помощь семьям участников СВО.
Симоньян подчеркнула, что она понимает, почему те, кто уехал за границу, хотят вернуться домой. Они на собственном опыте осознали, что жизнь в США и на Западе далеко не такая прекрасная, как им казалось, особенно начиная с 1980–1990 годов. В качестве примеров она упомянула высокий уровень преступности в США и значительное количество голодающих людей в Великобритании.
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